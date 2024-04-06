«Мерседесу» выписали денежный штраф за небезопасный выпуск Расселла
Джордж Расселл не потеряет позиции на стартовой решетке Гран-при Японии.
Стюарды признали, что гонщика «Мерседеса» небезопасно выпустили из боксов в квалификации к Гран-при Японии. Сопернику из «Макларена» Оскару Пиастри удалось избежать столкновения.
Судьи выписали «Мерседесу» денежный штраф в 5000 евро.
Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й
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