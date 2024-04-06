«Мерседесу» выписали денежный штраф за небезопасный выпуск Расселла

не потеряет позиции на стартовой решетке Гран-при Японии.

Стюарды признали, что гонщика « » небезопасно выпустили из боксов в квалификации к Гран-при Японии. Сопернику из « » удалось избежать столкновения.

Судьи выписали «Мерседесу» денежный штраф в 5000 евро.

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

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