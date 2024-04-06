Льюис Хэмилтон: «Команда отлично поработала – это первый уик-энд, когда мне не нужно использовать какие-то безумные варианты настроек болида»

Хэмилтон доволен прогрессом болида « ».

подвел итоги квалификации к , отметив, что остался удовлетворен выступлением команды и поведением машины на трассе.

«Я выкладывался на максимуме. Команда отлично поработала на этой неделе, оптимизировав настройки болида – на самом деле это вообще первый гоночный уик-энд в сезоне, когда я не использую какие-то совершенно безумные варианты настроек болида, не тестирую кучу всего, то есть все вернулось в норму.

Как мне кажется, машина стала работать намного приятнее, у нее увеличился диапазон рабочих настроек. Управлять ей действительно приятно, просто соперники все равно немного быстрее нас.

В прошлом году мы здесь уступили «Ред Булл» секунду или даже чуть больше. В этом году уступили 0,7 секунды – это улучшение. Может быть, если бы что-то еще сделали иначе, то смогли бы прибавить еще на 0,1 секунды, но в остальном это наш максимум.

Думаю, это дает нам понимание того, в каких именно областях наша машина недостаточно сильна. Я отлично все чувствую и могу сказать команде, где именно нам нужно поднажать. Но я в любом случае надеюсь, что в завтрашней гонке мы будем смотреться сильнее», – рассказал Хэмилтон.

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