Никита Мазепин: «Жду скорого решения по суду с «Хаасом»

Мазепин рассказал о ходе суда с «Хаасом».

Бывший пилот « » сообщил, что суд с экс-командой может подойти к концу в ближайшее время.

Американский коллектив разорвал контракт с Никитой в 2022 году, после чего гонщик обратился в суд. Спортсмен жаловался на то, что «Хаас» не исполнил контрактные обязательства.

«Судебное разбирательство продолжается. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено», – заявил Мазепин.

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