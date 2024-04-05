Никита Мазепин: «Жду скорого решения по суду с «Хаасом»

Теги Формула-1 Хаас Никита Мазепин Авто

Мазепин рассказал о ходе суда с «Хаасом».

Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин сообщил, что суд с экс-командой может подойти к концу в ближайшее время.

Американский коллектив разорвал контракт с Никитой в 2022 году, после чего гонщик обратился в суд. Спортсмен жаловался на то, что «Хаас» не исполнил контрактные обязательства.

«Судебное разбирательство продолжается. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено», – заявил Мазепин.

Суд ЕС снял все санкции с Никиты Мазепина

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Засуди их
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий