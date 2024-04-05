Никита Мазепин: «Жду скорого решения по суду с «Хаасом»
Мазепин рассказал о ходе суда с «Хаасом».
Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин сообщил, что суд с экс-командой может подойти к концу в ближайшее время.
Американский коллектив разорвал контракт с Никитой в 2022 году, после чего гонщик обратился в суд. Спортсмен жаловался на то, что «Хаас» не исполнил контрактные обязательства.
«Судебное разбирательство продолжается. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено», – заявил Мазепин.
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