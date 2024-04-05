Макс Ферстаппен: «Как кажется, в сравнении с прошлым сезоном отрывы между командами сократились»

Ферстаппен оценил выступление в пятничных практиках на «Сузуке».

Пилот « » отметил, что команда хорошо провела начало гоночного уик-энда.

«Хороший для нас старт уик-энда. Баланс машины был неплохим, для старта гоночного уик-энда это всегда хорошо.

Как кажется, в сравнении с прошлым сезоном отрывы между командами сократились. Мне кажется, что в целом, если судить по скорости на одном быстром круге, отрывы и правда сократились. А вот о темпе на длинной дистанции я вообще ничего не могу сказать, но я также не жду здесь прошлогодних отрывов.

Во второй практике мы не могли ничего сделать. При этом у нас остается пара вещей, которые хотелось бы опробовать. Но в целом, если говорить о первой сессии, то я весьма доволен тем, как она прошла», – рассказал .

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