Ланс Стролл об Алонсо: «Штраф за инцидент без контакта между машинами – абсурд, какая-то шутка»
Стролл раскритиковал «абсурдный» штраф Алонсо в Мельбурне.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл резко высказался о наказании, которое получил его напарник Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.
Испанцу выписали проезд по пит-лейн (конвертировался в 20-секундный штраф) за неожиданное торможение, после которого в аварию попал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
«Я посчитал это абсурдом, честно говоря. Не думаю, что он действовал глупо, он просто готовил выезд из поворота. Проезд по пит-лейн за инцидент, в котором даже не было контакта между машинами или чего-то подобного – я не особо это понимаю.
В целом штраф это какая-то шутка. Где провести грань между неоправданно медленным пилотажем и, скажем, тактикой?» – заявил Ланс перед Гран-при Японии.
Фернандо Алонсо: «У меня было слишком много таких штрафов, как в Австралии»
«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!