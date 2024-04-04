Ланс Стролл об Алонсо: «Штраф за инцидент без контакта между машинами – абсурд, какая-то шутка»

Стролл раскритиковал «абсурдный» штраф Алонсо в Мельбурне.

Пилот « » резко высказался о наказании, которое получил его напарник Фернандо Алонсо на .

Испанцу выписали проезд по пит-лейн (конвертировался в 20-секундный штраф) за неожиданное торможение, после которого в аварию попал гонщик «Мерседеса» .

«Я посчитал это абсурдом, честно говоря. Не думаю, что он действовал глупо, он просто готовил выезд из поворота. Проезд по пит-лейн за инцидент, в котором даже не было контакта между машинами или чего-то подобного – я не особо это понимаю.

В целом штраф это какая-то шутка. Где провести грань между неоправданно медленным пилотажем и, скажем, тактикой?» – заявил Ланс перед .

Фернандо Алонсо: «У меня было слишком много таких штрафов, как в Австралии»

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!