Ланс Стролл об Алонсо: «Штраф за инцидент без контакта между машинами – абсурд, какая-то шутка»

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Ланс Стролл Джордж Расселл Авто

Стролл раскритиковал «абсурдный» штраф Алонсо в Мельбурне.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл резко высказался о наказании, которое получил его напарник Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Испанцу выписали проезд по пит-лейн (конвертировался в 20-секундный штраф) за неожиданное торможение, после которого в аварию попал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Я посчитал это абсурдом, честно говоря. Не думаю, что он действовал глупо, он просто готовил выезд из поворота. Проезд по пит-лейн за инцидент, в котором даже не было контакта между машинами или чего-то подобного – я не особо это понимаю.

В целом штраф это какая-то шутка. Где провести грань между неоправданно медленным пилотажем и, скажем, тактикой?» – заявил Ланс перед Гран-при Японии.

Фернандо Алонсо: «У меня было слишком много таких штрафов, как в Австралии»

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

2 комментария
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Ответ about nothing
Бесконтактное дтп даже в ПДД есть чему удивляться?
ссылаться на ПДД в контексте гонок? )
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+3
Бесконтактное дтп даже в ПДД есть чему удивляться?
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