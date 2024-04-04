Шарль Леклер: «Жду «Ред Булл» в лидерах, особенно в гонке»

Леклер оценил перспективы «Феррари» в борьбе с «Ред Булл» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» считает, что от этапа на «Сузуке» не стоит ждать повторения того, что случилось на Гран-при Австралии, где Скудерия не уступала «Ред Булл» в скорости.

«Основываясь на том, что нам известно, на «Сузуке» я жду «Ред Булл» в лидерах, особенно в гонке. Потому что, как мне кажется, сейчас у нас есть преимущество на трассах, где повышенному износу и грануляции подвержены передние покрышки. Так было в Австралии – и там мы были очень сильны.

Но на «Сузуке» очень сильной нагрузке подвергаются все шины – и задние, и передние. Так что я думаю, что здесь «Ред Булл» вернется на те позиции, которые команда занимала до Мельбурна.

Нам же на данном этапе сезона нужно просто стараться выжимать максимум из каждой возможности. И пока, как мне кажется, мы с этим справляемся.

Но тот факт, что в общем зачете нас разделяют всего четыре очка, не отражает истинной расстановки сил. Да, сейчас мы приблизились к «Ред Булл», но главным образом мы пока хорошо пользуемся возможностями, которые у нас появляются. И до тех пор, пока мы не подготовим крупное обновление болида – которое, как мы надеемся, позволит нам регулярно бороться с « » в гонках, – нам нужно стараться просто набирать как можно больше очков», – рассказал .

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