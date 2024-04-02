Вольфф поменял планы и приедет на Гран-при Японии
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф посетит Гран-при Японии.
Босс планировал пропустить этап на трассе «Сузука», однако позже поменял решение. «Мерседес» подтвердил, что Вольфф приедет на гонку, которая пройдет в это воскресенье, 7 апреля.
Sky Sports отмечает, что изменение планов последовало после крайне неудачного старта сезона. После трех Гран-при «Мерседес» занимает лишь четвертое место в Кубке конструкторов, вдвое уступая «Макларену», который располагается на третьей строчке.
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