Вольфф поменял планы и приедет на Гран-при Японии

Исполнительный директор « » посетит Гран-при Японии.

Босс планировал пропустить этап на трассе «Сузука», однако позже поменял решение. «Мерседес» подтвердил, что Вольфф приедет на гонку, которая пройдет в это воскресенье, 7 апреля.

Sky Sports отмечает, что изменение планов последовало после крайне неудачного старта сезона. После трех Гран-при «Мерседес» занимает лишь четвертое место в Кубке конструкторов, вдвое уступая « », который располагается на третьей строчке.

Вольфф не приедет с «Мерседесом» на Гран-при Японии

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2024