Вольфф поменял планы и приедет на Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф посетит Гран-при Японии.

Босс планировал пропустить этап на трассе «Сузука», однако позже поменял решение. «Мерседес» подтвердил, что Вольфф приедет на гонку, которая пройдет в это воскресенье, 7 апреля.

Sky Sports отмечает, что изменение планов последовало после крайне неудачного старта сезона. После трех Гран-при «Мерседес» занимает лишь четвертое место в Кубке конструкторов, вдвое уступая «Макларену», который располагается на третьей строчке.

Вольфф не приедет с «Мерседесом» на Гран-при Японии

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2024

6 комментариев
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После последнего провального уикееда не приехать не получается конечно, надо как то собрать команду.
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У Вльффа закончилось сакэ ?
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Не иначе Сьюзи выгнала муженька из дома, прознав про интрижки с Сайнцем, Максом и Алонсо)
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