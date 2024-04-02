Гран-при Японии-2024. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Японии.
Заезды «Формулы-1» в Сузуке покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Сузука
5-7 апреля 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 5:30 🌧️
2-я практика: 9:00 🌧️
Суббота
3-я практика: 5:30 ⛅
Квалификация: 9:00 ⛅
Воскресенье
Гонка: 8:00 🌧️
время московское
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