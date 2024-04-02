Гран-при Японии-2024. Расписание трансляций

Теги Гран-при Японии Формула-1 Авто

Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Японии.

Заезды «Формулы-1» в Сузуке покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сузука
5-7 апреля 2024 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 5:30 🌧️
2-я практика: 9:00 🌧️
 
Суббота 
 
3-я практика: 5:30 ⛅
Квалификация: 9:00 ⛅
 
Воскресенье 
 
Гонка: 8:00 🌧️
 
время московское
 

📰 Главные новости перед Гран-при: интерес Хорнера к Алонсо, «Астон Мартин» нацелен на Ферстаппена и Ньюи, «Ред Булл» потерял главного механика

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ sir_shir
главное, оставьте дождь в генплане гонки!
Лишь бы не сильный, а то как обычно простоят часов 5 пока не просохнет трасса
+2
-1
+1
Судя по прогнозам, нас ожидает дождевая гонка!
0
0
0
главное, оставьте дождь в генплане гонки!
0
0
0
Ответ RusSt
Лишь бы не сильный, а то как обычно простоят часов 5 пока не просохнет трасса
5 часов подождем , лишь бы к финишу не под сейфтикаром
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий