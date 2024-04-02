Гран-при Японии-2024. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Японии.

Заезды «Формулы-1» в Сузуке покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сузука

5-7 апреля 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 5:30 🌧️

2-я практика: 9:00 🌧️

Суббота

3-я практика: 5:30 ⛅

Квалификация: 9:00 ⛅

Воскресенье

Гонка: 8:00 🌧️

время московское

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