Ландо Норрис о шансах на подиум на Гран-при Японии: «В «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис оценил шансы «Макларена» попасть на подиум Гран-при Японии.

В прошлом году «Макларену» удалось оказаться на подиуме сразу двумя машинами – Ландо Норрис финишировал вторым, а Оскар Пиастри третьим.

В этом же году, как считает Норрис, вновь попасть на подиум «Макларену» будет намного сложнее, учитывая прогресс «Феррари».

«Думаю, что «Альберт-Парк» и «Сузука» довольно похожи. И там и там много действительно скоростных участков.

Наша проблема в том, что в «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях – в то время как в прошлом году именно в этой области у них возникали трудности. Во многом поэтому им в целом удалось сделать столь большой шаг вперед.

Думаю, мы все равно способны провести хороший гоночный уик-энд на «Сузуке». И мы ждем его с оптимизмом. И был бы рад сказать, что если нам вновь удастся попасть на подиум двумя машинами, это будет замечательный результат.

Но я думаю, что в этом году в списке наших прямых конкурентов на таких трассах появилось еще две машины – и теперь мы боремся не только с Максом», – рассказал Норрис.

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Дайте Алонсо хотя бы Макларен бездаря Пиастри, все равно тот не может ничего. У Алонсо энергия сейчас на 100%, это испанский бык, испанский ротвельер, как только будет хотя бы малейшая возможность выиграть - он это сделает, даже не Макларене. Фернандо Алонсо настоящий мужчина с большими яйцами (в спортивном смысле), быстрейший пилот на Земле, как же он соскучился по победам.
Дайте Алонсо хотя бы Макларен◄Не, спасибо...уже было. Два разА. В первый раз он разосрался со всеми, включая маводинького-маводинького, тогда ещё, Люсю. Известная всем привычка тянуть одеяло на себя и склочный характер и во второй раз, когда с Хондой снова начали, сработали. Тогда разосрался с Хондой сам и разосрал Маков.
Не, Нам Алонсо и коня-Дэнчика хватило. Больше не надо)))
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Сузука на самом деле очень разнообразная трасса. Среднескоростные и медленные повороты тоже присутствуют, поэтому нужно во всех областях сильно выглядеть
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то есть переса он даже за противника не считает - макс и две машины)
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