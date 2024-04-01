Ландо Норрис о шансах на подиум на Гран-при Японии: «В «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях»
Норрис оценил шансы «Макларена» попасть на подиум Гран-при Японии.
В прошлом году «Макларену» удалось оказаться на подиуме сразу двумя машинами – Ландо Норрис финишировал вторым, а Оскар Пиастри третьим.
В этом же году, как считает Норрис, вновь попасть на подиум «Макларену» будет намного сложнее, учитывая прогресс «Феррари».
«Думаю, что «Альберт-Парк» и «Сузука» довольно похожи. И там и там много действительно скоростных участков.
Наша проблема в том, что в «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях – в то время как в прошлом году именно в этой области у них возникали трудности. Во многом поэтому им в целом удалось сделать столь большой шаг вперед.
Думаю, мы все равно способны провести хороший гоночный уик-энд на «Сузуке». И мы ждем его с оптимизмом. И был бы рад сказать, что если нам вновь удастся попасть на подиум двумя машинами, это будет замечательный результат.
Но я думаю, что в этом году в списке наших прямых конкурентов на таких трассах появилось еще две машины – и теперь мы боремся не только с Максом», – рассказал Норрис.
Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо
Не, Нам Алонсо и коня-Дэнчика хватило. Больше не надо)))