Ландо Норрис о шансах на подиум на Гран-при Японии: «В «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях»

Норрис оценил шансы «Макларена» попасть на подиум Гран-при Японии.

В прошлом году « » удалось оказаться на подиуме сразу двумя машинами – финишировал вторым, а Оскар Пиастри третьим.

В этом же году, как считает Норрис, вновь попасть на подиум «Макларену» будет намного сложнее, учитывая прогресс « ».

«Думаю, что «Альберт-Парк» и «Сузука» довольно похожи. И там и там много действительно скоростных участков.

Наша проблема в том, что в «Феррари» заметно улучшили работу своего болида на высоких скоростях – в то время как в прошлом году именно в этой области у них возникали трудности. Во многом поэтому им в целом удалось сделать столь большой шаг вперед.

Думаю, мы все равно способны провести хороший гоночный уик-энд на «Сузуке». И мы ждем его с оптимизмом. И был бы рад сказать, что если нам вновь удастся попасть на подиум двумя машинами, это будет замечательный результат.

Но я думаю, что в этом году в списке наших прямых конкурентов на таких трассах появилось еще две машины – и теперь мы боремся не только с Максом», – рассказал Норрис.

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо