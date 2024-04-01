На Гран-при Японии ожидается дождливая погода

Теги Гран-при Японии Формула-1 Сузука Авто

Этап на «Сузуке» может оказаться дождевым.

По предварительным прогнозам погоды, в предстоящий уик-энд в Японии ожидается переменчивая и прохладная погода.

В пятницу ожидается облачная погода, а температура воздуха не превысит отметку в 15 градусов. Вероятность дождя составляет примерно 25 процентов.

В субботу температура и погодные условия в целом практически не изменятся в сравнении с пятницей.

В воскресенье, в день гонки, вероятность дождя составляет уже более 60 процентов.

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2 комментария
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Ооо, классика) "дитя погоды" дарит нам флешбэки из 76-ого, 94-ого, и 2004 годов)
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