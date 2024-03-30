Технический директор «Ф-1»: «Подписал бы Алонсо в «Мерседес», но думал бы о следующем шаге»

Симондс назвал Алонсо оптимальным выбором для «Мерседеса».

Технический директор «Формулы-1» заявил, что пригласил бы пилота « » вместо , переходящего из «Мерседеса» в « ».

Симондс и Алонсо вместе работали в «Рено», когда испанец взял два титула.

«Подписал бы я его на год или два? Ага.

Я по-настоящему высоко оцениваю этого парня. Считаю, он невероятно быстрый. Если задуматься, как получить наилучший результат в 2025 году, кто поможет при разработке совершенно новой машины-2026 под абсолютно другой регламент, то Фернандо – ваш выбор.

Тем не менее, остается проблема, не так ли? Это проблема Джорджа [Расселла], который в команде уже несколько лет и думает, что делать потом. Пожалуй, Фернандо в какой-то момент скажет: «Ладно, я все доказал, пока двигаться дальше».

Значимость стабильности всегда недооценивают. Это важнейший аспект, когда инженеры, гонщики и все остальные работают сообща. И для этого надо навести порядок с пилотами. Необходимо иметь планы, кем заменить инженеров и так далее.

Так что на месте Тото [Вольффа] я бы пошел на такой шаг, но при этом думал бы: «Окей, а какой следующий шаг?» Нужно учитывать долгосрочную перспективу», – заявил Пэт в подкасте Beyond the Grid.

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