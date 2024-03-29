Себастьян Феттель: «Мы общались с Вольффом – но не о том, что я мог бы занять место Хэмилтона»

Феттель высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».

Четырехкратный чемпион мира признал, что порой думает о возвращении в гонки, но главным образом его сейчас заботит время, которое он может проводить со своими детьми:

«Иногда ребенок говорит мне: «Папа, не делай этого. Ведь тогда ты будешь так часто отсутствовать». И я действительно наслаждался жизнью в последние полтора года, в том числе временем, проведенным с детьми. Надеюсь, детям это тоже нравится. Может быть, в будущем настрой изменится, но пока все идет очень хорошо».

При этом Феттель признал, что его не отпускает мысль о возобновлении карьеры, поскольку в душе он остается гонщиком. А также что обсуждал последние события с :

«Конечно, мысль о возвращении тебя не отпускаешь, ты мысленно заигрываешь с этой идеей. Мы уже общались с Тото Вольффом по телефону – и, разумеется, говорили о том, что происходит в « ». Но не конкретно о том, что я мог бы занять место Льюиса Хэмилтона».

Также Феттель отметил, что получил удовольствие от участия в тестах гиперкара « » для :

«Я был немного взволнован. Сначала я готовился на симуляторе, потом мы провели обкатку в Германии, но я ведь в любом случае довольно давно не управлял гоночным болидом. Время летит быстро, и поначалу ты в любом случае не знаешь, сможешь ли со всем справиться.

Но в конечном счете это то же самое, как ездить на велосипеде. Да, это была незнакомая для меня машина, но я на удивление быстро приспособился и сразу почувствовал себя комфортно. Мне также здорово помогли ребята из команды, которые все мне объяснили и давали советы. Я задавал очень много вопросов и, наверное, сильно их утомил, но в целом я адаптировался довольно быстро.

Что касается возвращения в «Формулу-1», то это действительно серьезный вопрос. При этом я понимаю, что в чемпионате сейчас проводится 24 гонки. И помимо этого я по опыту знаю, как именно хотел бы организовать свое время, если я все-таки решусь на это. При этом нет ничего удивительного и в том, что в жизни у меня есть и другие интересы».

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