Себастьян Феттель: «У Ферстаппена нет спортивных причин для ухода из «Ред Булл»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Феттель высказался о переходе Хэмилтона и слухах о Ферстаппене.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признался, что не сразу поверил в трансфер Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Я подумал, что это очередное сообщение непонятно откуда, но затем все подтвердилось. Я тут же ему написал и поздравил.

Решение было очень и очень трудным. Конечно, как и многие другие, я тоже был удивлен, ведь за все эти годы образовалась связь с «Мерседесом», – заявил Феттель, отметив, что понимает «желание попробовать что-то новое».

Себастьян поделился мнением о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл»:

«Разумеется, в данный момент ситуация нестабильная, но я считаю, что со спортивной точки зрения у него нет причин думать о других командах».

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10 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
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Но тот факт,что кого то тошнит от ваших постов вас не тревожет? Ваша безумная любовь к Алонсо делает вас необьективным по вопросу внешности людей. Вам очень нужна реабилитация, трудно жить без Алонсо
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Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Извинись
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Видно что Феттель начал скучать по гонкам.
Экология - экологией, а гонки - это Гонки!

И он прав - спортивной составляющей в возможном уходе Ферстаппена нет.
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Ответ Merry Christmas
У Алонсо тоже не было спортивных причин уходить из Мака после 2007, как и у Шуми не было спортивных причин уходить из Беннетона после 1995.
Оба плохие примеры.

У Алонсо был открытый конфликт с командой, он рассчитывал на роль первого пилота и был недоволен тем, что не получил желаемое. Макс же по всей информации не задействован в конфликте и лишь изучает варианты (с огромным шансом как "запасные", на случай если ещё что-то произойдёт в Ред Булле. Он в итервью прямо сказал что собирается полностью отработать контракт с быками - а это по 2028 включительно)

Шумахер же видел что Бенеттон лишь временный чемпион из-за кризиса у топ-команд (Уильямс после гибели Сенны был обезглавлен, Макларен и Феррари переживали большие трудности). Почитайте воспоминания людей тех времен - там всё ожидали спад Бенеттона, у них не было ни сопоставимых финансов, ни ресурсов. Ред Булл же является топ-командой уже последние 15-16 лет и никаких признаков падения финансирования нет (в отличие от Мерсов, кстати).

Если ничего нового не произойдёт, то тапок останется, 100%.
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+3
У Алонсо тоже не было спортивных причин уходить из Мака после 2007, как и у Шуми не было спортивных причин уходить из Беннетона после 1995.
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Ответ Bzz Pvz
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Как бы убрать все посты с вами?
Они все банальны, однообразны, необъективны и злобны.
Нет мыслишек?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Видно что Феттель начал скучать по гонкам. Экология - экологией, а гонки - это Гонки! И он прав - спортивной составляющей в возможном уходе Ферстаппена нет.
Феттель говорит, что сейчас выиграю 24 часа Ле-Мана и вернусь в Мерседес ))
+3
-3
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