Себастьян Феттель: «У Ферстаппена нет спортивных причин для ухода из «Ред Булл»

Феттель высказался о переходе Хэмилтона и слухах о Ферстаппене.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признался, что не сразу поверил в трансфер из « » в « ».

«Я подумал, что это очередное сообщение непонятно откуда, но затем все подтвердилось. Я тут же ему написал и поздравил.

Решение было очень и очень трудным. Конечно, как и многие другие, я тоже был удивлен, ведь за все эти годы образовалась связь с «Мерседесом», – заявил Феттель, отметив, что понимает «желание попробовать что-то новое».

Себастьян поделился мнением о возможном уходе Макса Ферстаппена из « »:

«Разумеется, в данный момент ситуация нестабильная, но я считаю, что со спортивной точки зрения у него нет причин думать о других командах».

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