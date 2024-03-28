Себастьян Феттель: «У Ферстаппена нет спортивных причин для ухода из «Ред Булл»
Феттель высказался о переходе Хэмилтона и слухах о Ферстаппене.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признался, что не сразу поверил в трансфер Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».
«Я подумал, что это очередное сообщение непонятно откуда, но затем все подтвердилось. Я тут же ему написал и поздравил.
Решение было очень и очень трудным. Конечно, как и многие другие, я тоже был удивлен, ведь за все эти годы образовалась связь с «Мерседесом», – заявил Феттель, отметив, что понимает «желание попробовать что-то новое».
Себастьян поделился мнением о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл»:
«Разумеется, в данный момент ситуация нестабильная, но я считаю, что со спортивной точки зрения у него нет причин думать о других командах».
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И он прав - спортивной составляющей в возможном уходе Ферстаппена нет.
У Алонсо был открытый конфликт с командой, он рассчитывал на роль первого пилота и был недоволен тем, что не получил желаемое. Макс же по всей информации не задействован в конфликте и лишь изучает варианты (с огромным шансом как "запасные", на случай если ещё что-то произойдёт в Ред Булле. Он в итервью прямо сказал что собирается полностью отработать контракт с быками - а это по 2028 включительно)
Шумахер же видел что Бенеттон лишь временный чемпион из-за кризиса у топ-команд (Уильямс после гибели Сенны был обезглавлен, Макларен и Феррари переживали большие трудности). Почитайте воспоминания людей тех времен - там всё ожидали спад Бенеттона, у них не было ни сопоставимых финансов, ни ресурсов. Ред Булл же является топ-командой уже последние 15-16 лет и никаких признаков падения финансирования нет (в отличие от Мерсов, кстати).
Если ничего нового не произойдёт, то тапок останется, 100%.
Они все банальны, однообразны, необъективны и злобны.
Нет мыслишек?