Гидо ван дер Гарде о сходе Ферстаппена: «Люди ошибаются, когда внутри команды хаос. Такого в «Ред Булл» не было два года»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Гидо ван дер Гарде Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ван дер Гарде прокомментировал теорию о саботаже в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о «странном» сходе Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.

Эксперт согласился, что поломка и взрыв тормозов на первых кругах гонки выглядели необычно, однако отверг версию об умышленном саботаже. Гидо подчеркнул, что на действия сотрудников могут влиять внутренние разборки среди боссов.

«То ли механическая поломка тормозов, то ли кто-то забыл что-то сделать. То, что произошло сейчас в «Ред Булл», безусловно, странно. Не говорю, что это саботаж – точно нет.

Тем не менее, когда внутри команды хаос, люди ошибаются. Мы не видели такого два года, все было хорошо отлажено, шло идеально. Так что, может, это связано с происходящим в руководстве», – сказал ван дер Гарде в подкасте DRS: De Race Show.

Крах Ферстаппена: тормоза взорвались из-за команды, Макс ушел посреди гонки, рекордной серии «Ф-1» – конец

9 комментариев
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Хорнер забыл отправить сотруднице дик-пик, у Макса загорелись тормоза. Какая связь? Никакой, но надо притянуть за уши эти факты, сказать что в команде хаус, люди не понимают что делают, конечно не саботаж, конечно.. Желтушные эксперты утомляют, один сход Макса и у них команда рассыпается. Если уйдет так вообще конец. Утомляет каждый день читать подобный бред.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Он 10 лет уже гонку выиграть не может, хватит людей смешить, Министр пропаганды Фернандо Алонсо
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Маразм крепчает
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Ответ vk1985
Хорнер забыл отправить сотруднице дик-пик, у Макса загорелись тормоза. Какая связь? Никакой, но надо притянуть за уши эти факты, сказать что в команде хаус, люди не понимают что делают, конечно не саботаж, конечно.. Желтушные эксперты утомляют, один сход Макса и у них команда рассыпается. Если уйдет так вообще конец. Утомляет каждый день читать подобный бред.
A зачем уходить?
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Ответ ЭЮЯ
A зачем уходить?
я вот тоже думаю зачем, но ежедневно читаю:
"Со временем Максу, Йосу и Раймонду Вермюлену придётся решить, что для них является приоритетом: машина, результаты или определённые ценности внутри команды, которые они считают важными. Зная их достаточно хорошо, я думаю, что Макс и Йос ориентируются на чёткие ценности. Я его жду", — приводит слова Вольфа De Telegraaf.
За мерсовскими "ценностями" выпрыгнет из самовоза разве что.))
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Ответ vk1985
я вот тоже думаю зачем, но ежедневно читаю: "Со временем Максу, Йосу и Раймонду Вермюлену придётся решить, что для них является приоритетом: машина, результаты или определённые ценности внутри команды, которые они считают важными. Зная их достаточно хорошо, я думаю, что Макс и Йос ориентируются на чёткие ценности. Я его жду", — приводит слова Вольфа De Telegraaf. За мерсовскими "ценностями" выпрыгнет из самовоза разве что.))
Интересно, что это за ценности такие у семьи Ферстаппенов, которые сами готовы были по головам идти ради выгоды.
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