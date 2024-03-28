Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» близка к покупке MotoGP

«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», собирается купить «Дорну», которой принадлежат права на MotoGP и чемпионат мира по Супербайку (WSBK), сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сделку оценивают в 4 миллиарда евро.

По информации Autosport, договоренность между «Либерти Медиа» и «Дорной» была достигнута еще несколько недель назад. Планировалось, что о сделке объявят перед стартом сезона MotoGP в .

Подтверждение было отложено из-за опасений, связанных с вмешательством европейских антимонопольных регуляторов. Объявление ожидается в ближайшие дни, перед , который пройдет в 12 по 14 апреля.

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