Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» близка к покупке MotoGP
«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», собирается купить «Дорну», которой принадлежат права на MotoGP и чемпионат мира по Супербайку (WSBK), сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сделку оценивают в 4 миллиарда евро.
По информации Autosport, договоренность между «Либерти Медиа» и «Дорной» была достигнута еще несколько недель назад. Планировалось, что о сделке объявят перед стартом сезона MotoGP в Катаре.
Подтверждение было отложено из-за опасений, связанных с вмешательством европейских антимонопольных регуляторов. Объявление ожидается в ближайшие дни, перед Гран-при Америк MotoGP, который пройдет в 12 по 14 апреля.
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