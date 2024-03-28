Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» близка к покупке MotoGP

Теги бизнес чемпионат мира MotoGP Формула-1 чемпионат мира по Супербайку Гран-при Катара MotoGP Гран-при Америк MotoGP деньги Авто

«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», собирается купить «Дорну», которой принадлежат права на MotoGP и чемпионат мира по Супербайку (WSBK), сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сделку оценивают в 4 миллиарда евро.

По информации Autosport, договоренность между «Либерти Медиа» и «Дорной» была достигнута еще несколько недель назад. Планировалось, что о сделке объявят перед стартом сезона MotoGP в Катаре.

Подтверждение было отложено из-за опасений, связанных с вмешательством европейских антимонопольных регуляторов. Объявление ожидается в ближайшие дни, перед Гран-при Америк MotoGP, который пройдет в 12 по 14 апреля.

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7 комментариев
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Ответ Luca di Montezemolo
Не самое хорошее событие наверное, хотя там нет помойной ФИА, это уже большой плюс. Либерти напихает американских треков, дурацких церемоний наверное это не критично.
Может Кавасаки и Сузуки вернутся со временем, они же из-за больших затрат уходили. Что что а Либерти Ф1 финансово сделала очень выгодной для команд
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Это будет конец мото GP...
Начнётся инклюзивность, борьба за права, обвинения...
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Ответ Luca di Montezemolo
Не помню почему сузики ушли, эти японцы легко уходят. Супербайк я не смотрел , насчет кавасаки не знаю. Вот про Сузуки, не уверен что дело в деньгах https://motogonki.ru/motogp/12-05-2022_suzuki_podtverzhdaet_uhod_iz_motogp_istorija_ot_polnogo_provala_-_do_bitvy_za_trojnuju_koronu.html
Буквально через 4 дня там же новость была, все таки финансы основная часть. Трат много, а выхлопа ни технически, ни финансово нет.
https://motogonki.ru/motogp/16-05-2022_stala_izvestna_cena_za_vyhod_suzuki_iz_motogp_i_vygoda_zavoda_ot_zavershenija_programmy.html
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Ответ Luca di Montezemolo
Да я не спорю, плохо помню, разные слухи были, теперь есть слухи что и Ямаха может уйти через пару лет.
Ну это уже совсем беда будет. Ещё одна причина за Либерти
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