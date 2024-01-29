Ландо Норрис о продлении контракта: «Я хочу написать свою собственную главу, свою историю выступлений за «Макларен»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис объяснил решение остаться в «Макларене».

В кандидатуре британского гонщика, по информации ряда изданий, в будущем были заинтересованы и в «Ред Булл», и в «Феррари».

Тем не менее, Норрис, чей предыдущий контракт был рассчитан до конца 2025 года, принял решение продлить свое соглашение с «Маклареном» еще на несколько лет.

«Учитывая то, что мы говорим об одной из самых конкурентоспособных и успешных на дистанции сезона машин в истории «Формулы-1» – и я думаю, что фактор гонщика сюда тоже нужно включить, – мне показался весьма впечатляющим прогресс команды. С учетом того, где «Макларен» был в начале сезона, и как близко нам порой удавалось подбираться к «Ред Булл» в дальнейшем.

Мы прошли путь от того, что почти в каждой гонке оказывались за пределами очковой зоны, до того, чтобы в целом оказаться ближайшими по скорости преследователями «Ред Булл», с их самой успешной в истории «Ф-1» машиной. Это показалось мне достаточно убедительным – и дало всем в нашей команде веру в то, что у нас есть все необходимое, чтобы бросить «Ред Булл» вызов.

Так что да, я хочу написать свою собственную главу, свою историю выступлений за «Макларен», помочь команде перевернуть ситуацию, изменить ее, быть частью этого», – рассказал Норрис.

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