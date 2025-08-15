  • Спортс
Лиам Лоусон о необходимости прогресса: «Если выбирать одну область – я назову квалификацию»

Лоусон назвал квалификацию главной областью для прогресса.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги первой половины сезона, а также рассказал о том, в чем ему, по его мнению, стоит главным образом прибавлять во второй половине чемпионата.

«Если выбирать одну конкретную область – я назову квалификацию. Особенно учитывая то, насколько сейчас важны хорошие выступления в квалификации, когда отрывы между командами настолько малы. Потому что даже на трассах, где обгонять вроде бы должно быть проще, ты все равно сталкиваешься с трудностями. Просто потому что у тебя нет преимущества в 0,3-0,5 секунды на круге [необходимых для обгона]. Зачастую разница составляет 0,1-0,2 секунды, а в таких условиях совершить обгон очень трудно.

Так что результат в квалификации очень важен, он задает тон тому, как вообще может пройти гонка. В те уик-энды, когда дела в итоге шли не лучшим образом, по крайней мере у меня, мы обычно довольно среде выступали в квалификации. Когда же мы проводили сильный Гран-при, обычно этому предшествовала хорошая квалификация.

В целом первая половина сезона получилась довольно напряженной. Это был настоящий ураган, особенно в самом начале чемпионата. События развивались неожиданно, и после тяжелого начала в итоге нам удалось стабилизировать ситуацию и сейчас мы с командой выступаем неплохо.

Я демонстрировал неплохую скорость на протяжении больше части года, и приятно, что в конце отрезка нам наконец-то удалось несколько раз добиться отличных результатов. Но нужно делать это чаще, два-три Гран-при за половину сезона – этого явно недостаточно», – рассказал Лоусон.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
