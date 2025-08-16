Карлос Сайнс: «Изначально надеялся, что «Уильямс» будет уверенно держаться в средней группе, что позволит мне бороться за очки»

Сайнс рассказал об ожиданиях от «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признал, что принимая решение о переходе в британскую команду надеялся, что с первого же сезона сможет бороться за попадание в очковую зону, а в перспективе стать претендентом на титул.

По словам Сайнса, реальное положение вещей его обнадеживает и он рассчитывает на дальнейший прогресс «Уильямса».

«Я надеялся на то, что в сезоне-2025 болид «Уильямса» будет уверенно держаться в средней группе, что позволит мне бороться за очки, а не за последние места в пелотоне. Примерно в районе десятого места – чтобы я мог получать удовольствие от борьбы за очки. Да, это может прозвучать глупо, но лучше бороться за топ-10, чем за 16-17 места. Потому что 24 Гран-при в положении борьбы за последние места могут стать для пилота большим разочарованием.

Что касается надежд на будущее, то нам только предстоит это выяснить – в 2026/27/28 годах. Вопрос в том, как высоко сможет забраться «Уильямс»? Лично я надеюсь, что «Уильямс» способен стать претендентом на победу в чемпионате к концу обозначенного срока.

Опасался же я оказаться в конце стартовой решетки, и в составе команды, у которой нет потенциала вырасти в претендента на титул. Но тут я должен сказать, что эти опасения уже рассеялись. Я вижу у «Уильямса » хороший потенциал и сильный проект, команда способна стать претендентом в будущем», – рассказал Сайнс.

