WRC. Невилль выиграл Ралли Монте-Карло, Ожье – 2-й, Эванс – 3-й, Грязин – 10-й

Тьерри Невилль выиграл Ралли Монте-Карло.

Пилот «Хендэ» на финише сумел опередить на 16 секунд. Третьим этап закончил Элфин Эванс – отставший от лидера уже на 45 секунд.

Николай Грязин, выступающий в этом год под лицензией Болгарии, закончил заезд на 10-й позиции и занял 3-е место в зачете WRC2.

Чемпионат мира по ралли

26-28 января 2024 года

Топ-10

1. («Хендэ») – 3:09.30,9

2. Себастьян Ожье («Тойота») +16,1

3. («Тойота») +45,2

4. («Хендэ») +1.59,8

5. Адриен Формо («Форд») +3.36,9

6. Андреас Миккельсен («Хендэ») +5.34,6

7. Такамото Таксута («Тойота») +8.28,5

8. Йоанн Россель («Ситроен») +10.29,8

9. Пепе Лопес («Шкода») +10.33,8

10. Николай Грязин («Ситроен») +10.45,2