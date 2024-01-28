WRC. Невилль выиграл Ралли Монте-Карло, Ожье – 2-й, Эванс – 3-й, Грязин – 10-й
Тьерри Невилль выиграл Ралли Монте-Карло.
Пилот «Хендэ» на финише сумел опередить Себастьяна Ожье на 16 секунд. Третьим этап закончил Элфин Эванс – отставший от лидера уже на 45 секунд.
Николай Грязин, выступающий в этом год под лицензией Болгарии, закончил заезд на 10-й позиции и занял 3-е место в зачете WRC2.
Чемпионат мира по ралли
26-28 января 2024 года
Топ-10
1. Тьерри Невилль («Хендэ») – 3:09.30,9
2. Себастьян Ожье («Тойота») +16,1
3. Элфин Эванс («Тойота») +45,2
4. Отт Тянак («Хендэ») +1.59,8
5. Адриен Формо («Форд») +3.36,9
6. Андреас Миккельсен («Хендэ») +5.34,6
7. Такамото Таксута («Тойота») +8.28,5
8. Йоанн Россель («Ситроен») +10.29,8
9. Пепе Лопес («Шкода») +10.33,8
10. Николай Грязин («Ситроен») +10.45,2