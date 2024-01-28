Майк Крак: «В условиях стабильного регламента разрывы в пелотоне начинают медленно сокращаться с каждым годом»

Крак не ждет серьезных изменений в расстановке сил в «Ф-1».

По словам руководителя « », в условиях стабильного технического регламента командам зачастую трудно разом добиться существенного прогресса. И он не ждет серьезных изменений в расстановке сил в пелотоне в сезоне-2024.

«В условиях стабильного технического регламента, как сейчас, команды скорее пойдут по пути эволюционного развития болидов.

А когда у вас есть настолько выдающаяся машина, как у « », я полагаю, что в этой ситуации развиваться в этом направлении будут стараться все остальные команды.

С другой стороны, от « » и « » мы слышали о том, что они внесут серьезные архитектурные изменения в конструкции своих новых болидов. И да, нам очень интересно, к чему это приведет и что даст этим командам.

Тем не менее, если посмотреть на то, как в таких условиях ситуация развивается чаще всего, мы увидим, что в условиях стабильного регламента разрывы в пелотоне начинают медленно сокращаться с каждым годом», – рассказал Крак.

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