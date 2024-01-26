Дэймон Хилл о Гран-при в Мадриде: «Подобный переход на более узкие, извилистые трассы, кажется более подходящим для «Формулы Е»

Хилл высказался о тенденции перехода «Ф-1» на городские трассы.

Чемпион «Ф-1» 1996 года высказался о том, что в календаре чемпионата появляется все больше треков городского типа.

Последним примером стала новая трасса в Мадриде, которая после завершения строительства будет принимать Гран-при Испании с 2026 года вместо стационарного автодрома « ».

«Подобный переход на более узкие, извилистые трассы, кажется более подходящим для «Формулы Е» – где как раз сами приняли решение проводить свои гонки в центре городов и на трассах с ограниченным количеством пространства.

Я надеюсь, это не является признаком уступки тому факту, но новые болиды (2026 года) будут уступать нынешним по своим скоростным характеристикам.

По ходу гоночного уик-энда в Лас-Вегасе мы видели очень раздраженного Макса Ферстаппена, который рассказывал о том, трассы какого типа ему нравятся и на каких треках ему интересно гоняться.

При этом дело еще и в том, что «Формуле-1» приходится адаптироваться к новым требованиям, которые ей начинают предъявлять с точки зрения особенностей конструкции болидов, а также к тому, что правительства многих стран начинают задавать вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды. Так что в этом направлении «Ф-1» непросто справиться с ситуацией.

Но я надеюсь, что трасса в Мадриде получится интересной – главное, чтобы гонки на ней были интересными а у болидов была возможность для борьбы», – рассказал .

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