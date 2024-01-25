Мика Хаккинен: «Многого жду от «Макларена». Там сформировалась самая сильная пара пилотов, наряду с «Феррари»

Хаккинен оценил шансы конкурентов в борьбе с «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» уверен, что в новом сезоне конкуренты смогут навязать борьбу «Ред Булл» в борьбе за титул:

«Что дает мне надежду? История «Формулы-1». Как часто мы видели гонщиков и команды, в чемпионстве которых все были уверены еще до начала предсезонных тестов, а потом этого не случалось?»

При этом Хаккинен признал, что у Ферстаппена в теории есть шансы догнать и по титулам и даже превзойти их:

«Да, но для этого все должно сложиться правильно – подходящий босс команды, подходящая машина, хорошие пит-стопы, менеджмент. Правильным должно быть все. Как было с Льюисом и Михаэлем. Благодаря чему у каждого из них была своя эпоха».

Оценивая перспективы конкурентов, Хаккинен сначала остановился на «Макларене» – своей бывшей команде:

«Я многого жду от « ». После катастрофического начала прошлого сезона и удалось прибавить. Главное – что они последовательно развивались, двигались вперед. И с и у «Макларена», вероятно, сформировалась самая сильная пара пилотов, наряду с «Феррари».

Норрис и Пиастри пока не дотягивают (до того статуса, который был у пары Хаккинен-Култхард), но да, у них обоих есть потенциал для того, чтобы стать чемпионами «Формулы-1». Пиастри будет оказывать давление на Норриса, и Ферстаппен в этом году это тоже почувствует».

Также Хаккинен подробно остановился на перспективах «Мерседеса» вернуться в борьбу за титул после двух подряд неудачных сезонов:

«Над командой уже некоторое время висит знак вопроса. Можно сказать, что после десяти лет успехов последние два сезона наложили свой отпечаток на людей, стоящих у руля «Мерседеса», и на сотрудниках команды.

И это даже хорошо. Теперь они должны разозлиться и развить в себе безоговорочную волю к победе. Команда должна вновь развить в себе вот эту слепую веру в то, что она способна на все – чего сейчас ей сильно не хватает».

По мнению Хаккинена, несмотря на успехи в первом сезоне, Джордж Расселл в данный момент не может претендовать на то, чтобы соперничать с Льюисом Хэмилтоном за звание лидера команды:

«Совершенно очевидно, что «Мерседес» – по-прежнему команда Льюиса, хоть Джордж сейчас и начинает свой уже третий сезон там. Да, в первом сезоне Расселл был впереди, это верно. Но в прошлом сезоне Хэмилтон закончил чемпионат на третьем месте, а Джордж только на восьмом. И меня это не удивило.

С одной стороны Льюис хотел показать всем, что ничего не растерял в плане скорости, а с другой Джордж по-прежнему находился под сильным давлением. Когда ты выступаешь за одну команду с семикратным чемпионом, все внимание автоматически приковано к тебе. И никого не волнует твой финиш на подиуме, если напарник при этом победил».

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