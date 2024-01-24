Премьера 6-го сезона сериала Drive to Survive о «Формуле-1» состоится 23 февраля

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Netflix анонсировал дату выхода 6-го сезона Drive to Survive.

Новый сезон сериала стриминг-сервиса Netflix о «Формуле-1» выйдет 23 февраля.

События 6-го сезона посвящены чемпионату 2023 года, в котором «Ред Булл» удалось добиться рекордных результатов, а Макс Ферстаппен выиграл свой третий титул.

Сериал Drive to Survive выходит с 2019 года и считается одной из причин заметного повышения популярности «Формулы-1» в мире – особенно это касается Северной Америки.

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3 комментария
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О чем они собрались показывать, какое нибудь нелепое соперничество окна и гасли, возвращение Рика, закончил с этим шоу на сезоне 2020, рассказывают не о ходе чемпионата, а о какой то ерунде.
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После первых пары сезонов пошла полная шляпа и нудятина. Даже интересно на чем можно построить историю о сезоне, где не происходило вообще ничего интересного
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Отлично!
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