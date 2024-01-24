Премьера 6-го сезона сериала Drive to Survive о «Формуле-1» состоится 23 февраля

Netflix анонсировал дату выхода 6-го сезона Drive to Survive.

Новый сезон сериала стриминг-сервиса Netflix о «Формуле-1» выйдет 23 февраля.

События 6-го сезона посвящены чемпионату 2023 года, в котором « » удалось добиться рекордных результатов, а выиграл свой третий титул.

Сериал Drive to Survive выходит с 2019 года и считается одной из причин заметного повышения популярности «Формулы-1» в мире – особенно это касается Северной Америки.

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