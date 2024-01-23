Ник де Врис: «С уходом из «Ф-1» ничего не закончилось, жизнь продолжается»

Де Врис не переживает об упущенном шансе в «Формуле-1».

В прошлом году де Врис получил возможность выступать в «Ф-1» за « », однако его результаты не устроили руководство команды, и с гонщиком было решено расстаться прямо по ходу сезона.

В итоге де Врис принял решение вернуться в «Формулу Е».

«Как я уже говорил, какое-то время мне было довольно больно. Но это не значит, что с уходом из «Ф-1» все закончилось. Нет, жизнь продолжается. Жизнь – это большое путешествие, и случившееся было частью этого.

Как личность вы развиваетесь, получая самый разный опыт. И с возрастом, становясь все опытнее, ты начинаешь шире смотреть на вещи.

Нужно продолжать двигаться вперед. Какой смысл думать о негативе или долгое время переживать о случившемся? Или жалеть себя? Это ведь все равно не поможет. Нам выпала честь быть гонщиками – это привилегия. Так что я предпочитаю ждать новых вызовов», – рассказал де .

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