MotoGP. Команда «Дукати» показала новую ливрею на сезон-2024

В «Дукати» представили новую ливрею мотоцикла.

Действующие чемпионы показали новый вариант ливреи на сезон-2024 – дизайн которой, впрочем, практически не отличается от варианта 2023 года.

Сезон-2023 получился для «Дукати» одним из самых доминирующих в истории – команда выиграла 17 из 20 проведенных Гран-при.

В 2024 году состав заводской команды « » остался без изменений – за итальянский коллектив продолжат выступать действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя, а его напарником будет Энеа Бастианини.

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