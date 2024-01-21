Жан Тодт о доминировании Ферстаппена и «Ред Булл»: «Я вижу сходства с эпохой «Феррари» и Шумахера»
Тодт высказался о возможном закате эры «Ред Булл».
Бывший президент ФИА провел параллели между нынешними успехами «Ред Булл» и победной серией «Феррари», когда сам Тодт был руководителем итальянской команды.
Михаэль Шумахер выиграл пять титулов подряд в составе «Ферарри» в 2000-2004 годах. Однако в 2005 году, несмотря на доминирование прошлых лет, «Феррари» провалила чемпионат, заняв лишь третье место в Кубке конструкторов.
«Я вижу сходства между двумя этими эпохами. «Ред Булл» удалось создать команду-победительницу с гонщиком (Максом Ферстаппеном), которого действительно можно назвать экстраординарным, умным, фантастическим, настоящим профессионалом.
Но разве вы не помните 2005 год? Та же команда, те же гонщики после сезона, полного побед, и хотя Шумахер по-прежнему был с нами, мы перестали быть конкурентоспособными.
На следующий год мы вновь стали быстры, но в итоге проиграли титул из-за проблем с надежностью техники, а еще чуть раньше Михаэль объявил о завершении карьеры, хотя потом и вернулся в «Ф-1» уже в 2010 году.
В этот период мы еще выиграли чемпионат с Кими Райкконеном в 2007 году, а в сезоне-2008 Фелипе Массе для победы не хватило нескольких метров», – рассказал Тодт.
Трагедии с Шумахером – 10 лет. Почему травма оказалась настолько серьезной, а из его здоровья сделали тайну?