Жан Тодт о доминировании Ферстаппена и «Ред Булл»: «Я вижу сходства с эпохой «Феррари» и Шумахера»

Тодт высказался о возможном закате эры «Ред Булл».

Бывший президент провел параллели между нынешними успехами «Ред Булл» и победной серией « », когда сам Тодт был руководителем итальянской команды.

выиграл пять титулов подряд в составе «Ферарри» в 2000-2004 годах. Однако в 2005 году, несмотря на доминирование прошлых лет, «Феррари» провалила чемпионат, заняв лишь третье место в Кубке конструкторов.

«Я вижу сходства между двумя этими эпохами. « » удалось создать команду-победительницу с гонщиком ( ), которого действительно можно назвать экстраординарным, умным, фантастическим, настоящим профессионалом.

Но разве вы не помните 2005 год? Та же команда, те же гонщики после сезона, полного побед, и хотя Шумахер по-прежнему был с нами, мы перестали быть конкурентоспособными.

На следующий год мы вновь стали быстры, но в итоге проиграли титул из-за проблем с надежностью техники, а еще чуть раньше Михаэль объявил о завершении карьеры, хотя потом и вернулся в «Ф-1» уже в 2010 году.

В этот период мы еще выиграли чемпионат с Кими Райкконеном в 2007 году, а в сезоне-2008 Фелипе Массе для победы не хватило нескольких метров», – рассказал Тодт.

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