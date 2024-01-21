«Фрэнк очень расстроился, что не смог заполучить Льюса». Патрик Хэд – о сорвавшемся переходе Хэмилтона в «Уильямс»

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Хэмилтон мог начать карьеру в «Ф-1» в «Уильямсе».

Один из основателей «Уильямса» Патрик Хэд рассказал, что Хэмилтон мог оказаться в британской команде в начале своей карьеры.

Во время выступлений в молодежных сериях Хэмилтона поддерживал «Макларен». Однако в 2004 году между сторонами возник конфликт – отец Льюиса Энтони Хэмилтон настаивал, что в 2005 году его сыну стоит перейти в GP2. В то время как в «Макларене» хотели, чтобы Льюис еще на год остался в европейской «Формуле-3», где свой дебютный сезон закончил на 5-й позиции.

Разногласия были настолько сильными, что Мартин Уитмарш фактически разорвал контракт с Хэмилотон.

После этого представители Льюиса обратились в «Уильямс», но так и не смогли договориться о сделке – из-за нежелания «БМВ» финансировать карьеру Хэмилтона.

«Они позвонили и спросили, можем ли мы встретиться. А потом пришли ко мне и сказали, что Рон Деннис от них отказался.

В то время мы сотрудничали с «БМВ» и Фрэнк (Уильямс) позвонил Марио Тайссену (гоночный директор «БМВ») и сказал: «Слушай, этот парень может оказаться очень хорош, и он сам пришел к нам с просьбой ему помочь».

Но Марио сказал, что в «БМВ» не были готовы предоставить нужную поддержку, а «Уильямс» просто был не в том финансовом положении, чтобы выделить средства для выступлений Льюиса в какой-то гоночной серии. Фрэнк тогда очень расстроился, ведь он мог заполучить Льюиса в «Уильямс», – рассказал Хэд.

Несколько недель спустя Хэмилтон вернулся в «Макларен» и провел еще один сезон в «Формуле-3», после чего перешел в GP2, а следом сразу оказался в «Формуле-1».

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

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