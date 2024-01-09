Эдди Джордан: «Шумахер не хотел, чтобы «Феррари» выиграла титул с Ирвайном в 1999-м»

Теги Михаэль Шумахер Мика Хаккинен Гран-при Японии Феррари Фелипе Масса Макларен Рубенс Баррикелло Эдди Ирвайн Эдди Джордан Формула-1 Авто

Джордан рассказал, что Шумахер был против титула «Феррари» в 1999 году.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан поделился воспоминаниями о сезоне-1999, когда свое второе чемпионство взял пилот «Макларена» Мика Хаккинен. Михаэль Шумахер пропустил значительную часть года из-за травмы, в то время как его напарник по «Феррари» Эдди Ирвайн боролся за чемпионство до последней гонки, в итоге уступив два очка.

«[Напарники Шумахера] не выигрывали титулы, когда Михаэля не было.

Михаэль вернулся и сказал всем, что пришел помочь Эдди Ирвайну выиграть чемпионство. Он этого не сделал. Он не хотел, чтобы «Феррари» выиграла титул с другим пилотом. Так считаю я, так считает Ирвайн.

Можно посмотреть, как он провел гонку в Сузуке – ничего не сделал, чтобы помочь Эдди, в то время как Хаккинен стал чемпионом. И все остались довольны, потому что, думаю, он заслуживал титул.

Михаэль всегда был трудным напарником. Масса, Рубенс Баррикелло и Ирвайн – прекрасные, прекрасные вторые номера, но они все понимали, каков расклад. Должен сказать, мне никогда это не нравилось», – признался Джордан в подкасте Formula For Success.

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2 комментария
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вот с кого Макс берет пример
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Шумахер в 1991 году провел одну (и единственную) гонку за команду "Джордан" и потом перешел в команду "Беннетон". В джордане никто не смотрел на Шумахера как на гонщика и он был просто тестер. А вытавили на гонку только по тому, что пилот команды Гашо попал в тюрьму.
Конечно потеряв такого пилота Джордан будет лить грязь на Михаэля.
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