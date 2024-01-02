Эстебан Окон: «Шумахер – самый разносторонний гонщик всех времен. Команды стали куда более дотошными благодаря Михаэлю»

Окон объяснил, почему считает Шумахера непревзойденным пилотом.

Гонщик «Альпин» признался, что в детстве был большим фанатом семикратного чемпиона «Формулы-1» . По мнению Эстебана, Михаэль оказал огромное влияние на развитие чемпионата.

«Чем старше я становился, тем больше я осознавал, чего Михаэль достиг в нашем спорте. Он сильно изменил «Формулу-1»: когда он уходил, ожидания от пилотов внутри команд были совсем другими в сравнении с началом его карьеры.

Команды стали куда более дотошными во всех тонкостях, потому что Михаэль был таким. Он налаживал особую связь и делил успехи со всеми своими коллективами, помнил дни рождения механиков, знал об их семьях и так далее. Все эти вещи сделали его настолько успешным, и для меня он, безусловно, является самым разносторонним гонщиком всех времен.

Я выступаю за « » – команду, где Михаэль провел четыре года и выиграл два титула, когда она была « » – и некоторые люди, работавшие с ним, до сих пор здесь. И они подтвердили то, что я слышал и видел по ТВ: он был весьма скромным парнем, крайне целеустремленным и очень внимательным к деталям во всех смыслах», – рассказал Окон.

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