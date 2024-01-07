Оскар Пиастри: «В начале карьеры важно показать, что ты не слабак»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри сообщил, что было важно проявить себя в первый сезон в «Формуле-1».

В 2023 году Оскар Пиастри дебютировал в «Ф-1», присоединившись к «Макларену».

Австралиец ответил на вопрос, недооценивали ли его коллеги.

«Не особо.

Конечно, есть элемент уважения, и, полагаю, надо бороться так, как хочешь, чтобы боролись с тобой. Я всегда стараюсь сражаться жестко, но честно. В начале сезона и в начале карьеры важно показать, что ты не слабак, иначе будет не очень приятно.

Не думаю, что я действую чрезмерно жестко, агрессивно или что-то в таком духе. По ходу моей юниорской карьеры я выигрывал чемпионаты во многом потому, что избегал проблем и демонстрировал стабильность.

Есть хорошее выражение: порой лучше закончить гонку и уступить в какой-то ситуации, чем доказать правоту и сойти. Я стараюсь этому следовать», – заявил Пиастри.

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