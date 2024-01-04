Босс «Альфа Таури»: «Риккардо и Цунода знают: Лоусон наготове. «Ред Булл» принимает решения посреди сезона, если необходимо»

В «Альфа Таури» намекнули, что пилотам предстоит борьба за сохранение кокпитов.

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер призвал и думать о выступлениях за собственную команду и конкуренции с резервистом . Менеджер предположил, что на противостояние Риккардо и Цуноды не повлияет тот факт, что в 2025-м может освободиться место Серхио Переса в «Ред Булл».

«Не думаю [что внутрикомандная динамика поменяется]. Мы в «Ред Булл» известны тем, что ожидания высокие, а также тем, что принимаем решения даже посреди сезона, если возникает необходимость. Так что скорее наоборот.

Если хорошо выступаешь в команде юниоров… и мы хотим избавиться от этого, стать настоящим коллективом «Формулы-1», однако есть много юниоров – Лиам, к примеру. Он выступил превосходно, и выбор [Риккардо и Цуноды на сезон-2024] был очень трудным.

Так что эти двое парней знают: если что-то пойдет не так, у нас наготове Лиам. Разумеется, они также понимают, что может появиться шанс [в «Ред Булл»] и для них, если они выступят прекрасно. Я считаю, такой двусторонний эффект поможет им сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. И, честно говоря, думаю, они и так сильно сосредоточены на этом», – заявил босс команды.

Байер высказался о роли каждого из гонщиков « »:

«В первую очередь, [Риккардо –] очень опытный пилот. Его помощь с поиском настроек огромная, обратная связь очень точная. Стиль пилотажа у напарников несколько отличается, но это помогает искать настройки, а также в плане стратегии.

Кроме того, [Риккардо] привнес много позитивной энергии, он всех подбадривает. И очень-очень важно, что он является настоящим ориентиром для Юки.

Может, я не должен такое говорить, но Юки это нужно, потому что пока он не стал пилотом номер один. Полагаю, опытный напарник идет ему на пользу. Надо честно признать – у нас нет первого номера. Есть два гонщика – один более опытный, другой молодой и очень быстрый».

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