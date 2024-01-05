Эдди Джордан: «Гонщики «Ред Булл» должны стать 1-м и 2-м в 2024-м, но Ферстаппен не выиграет 20 Гран-при»

Джордан не видит у «Ред Булл» конкурентов в 2024 году.

Бывший владелец команды «Формулы-1» предположил, что «Ред Булл» и Макс Ферстаппен не улучшат показатели прошлого сезона, однако без проблем выиграют в личном зачете и Кубке конструкторов.

«Гонщики должны стать первым и вторым и взять Кубок конструкторов. Может ли Макс выиграть 20 Гран-при, улучшить статистику? На мой взгляд, нет, потому что без серьезных изменений в регламенте болиды сближаются.

Могут ли «Феррари» или «Мерседес» опередить «Ред Булл»? Нет. Без шансов. Есть люди вроде и его команды, их показатели феноменальны и, наверное, никогда не будет побиты.

« », « » – пусть даже « » – нужно время, чтобы команда так сработалась и достигла подобного – или хотя бы приблизилась к «Ред Булл».

Уверен, некоторые коллективы подтянутся, однако «Ред Булл» продолжит двигаться вперед. Я считаю, что во второй части сезона, когда все остальные сражались между собой, «Мерседес» боролся с «Феррари», «Ред Булл» сосредоточился на машине следующего года.

По моему мнению, команда на пять или шесть месяцев раньше начала работать над болидом. Не представляю, что кто-то к ней приблизится», – отметил Эдди в подкасте Formula For Success.

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