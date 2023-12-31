Гельмут Марко: «Мое будущее в «Ред Булл» прояснилось в позитивном смысле»

Марко сообщил, что его будущее в «Ред Булл» прояснилось.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ранее заявлял, что готовится обсудить свое будущее с топ-менеджментом компании. 80-летний австриец подтвердил, что намерен приехать на все 24 этапа «Формулы-1» в 2024 году.

– Вы упоминали о важной встрече с боссами «Ред Булл». Прояснилось ли с тех пор ваше будущее?

– Да, в позитивном смысле, все продолжится по плану.

– Означает ли это, что в следующем году вам придется выдержать напряжение 24 гонок?

– Да, да. Но для меня это не напряжение. Будет трудно, но я напоминаю себе: – прекрасное место, и мне не терпится отправиться в Мельбурн. Я буду выполнять свою работу на «Ред Булл» с 11 утра в пятницу до вечера воскресенья – жду этого с нетерпением.

Гельмут Марко: «Вопрос по поводу моего будущего с «Ред Булл» после 2024-го открыт»