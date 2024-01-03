Технический директор «Альпин»: «Если копировать «Ред Булл», никогда его не обгонишь»

В «Альпин» рассказали, почему не собираются копировать «Ред Булл».

Технический директор « » Мэтт Харман заявил, что обогнать «Ред Булл» невозможно, если применять аналогичные решения, и поделился мыслями о впечатляющем болиде RB19.

«Я считаю, что мы довольно хорошо понимаем эту машину. Думаю, мы знаем, что делает команда. Нельзя щелкнуть пальцами и просто это представить. Мы понимаем собственное направление развития. Но, полагаю, мы понимаем и некоторые другие болиды на решетке.

Есть и другие прекрасные машины, интересные пути развития. И важно осознавать, что делаешь ты, что делают соперники. В конце концов, если просто повторять за другими, никогда их не обгонишь. Для нас это настоящая мантра: надо искать вдохновение в работах соперников, но идти своим путем.

Думаю, важно видеть перспективу. Если мы выкатим такую же машину, которую конкуренты используют сейчас, к началу 2025 года она сильно устареет. Надо смотреть дальше, с прицелом на двухлетний горизонт планирования», – сообщил специалист.

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