Нико Росберг: «Мне предложили выступать в «Формуле E» за довольно большие деньги в вечер ухода из «Ф-1»

Теги Нико Росберг Формула-1 Формула E Авто

Росберг сообщил о предложении из «Формулы E» в 2016 году.

После победного сезона-2016 в «Формуле-1» Нико Росберг объявил об уходе из чемпионата. По словам немца, в тот же день ему предложили контракт в «Формуле E».

«В вечер моего ухода мне предложили выступать в «Формуле E» за довольно большие деньги. На самом деле предложение получила жена, которая мне и рассказала.

Как бы то ни было, я с легким сердцем отказался, потому что только что закончил гоняться и не хотел сразу же делать это снова. Кроме того, я должен был стать наставником в реалити-шоу «Топ-модель по-немецки».

Какой-то смысл в переходе был – все крутилось вокруг психологии, уверенности в себе, готовности принять вызов и смелости. С одной стороны, это было странно, с другой – могло здорово сработать. Но я не перешел», – заявил Росберг.

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