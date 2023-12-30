Умер победитель «Инди-500»-2003 Жиль де Ферран

Теги Макларен Хонда Индикар Жиль Де Ферран Champ Car Формула-1 Авто

Жиль де Ферран ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Бразильский гонщик и менеджер скончался 29 декабря во Флориде после инфаркта.

Де Ферран – двукратный чемпион серии Champ Car и победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2003 года.

В 2005 году Жиль начал карьеру в «Формуле-1» в качестве менеджера, присоединившись к «БАР-Хонде», где проработал до 2007-го. В 2018-2021 годах бразилец был спортивным директором «Макларена», а в мае 2023-го вернулся в команду как консультант.

«Все в «Макларене» потрясены и глубоко опечалены известием о том, что мы потеряли любимого члена семьи «Макларена». Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Жиля де Феррана.

Жиль был важной и неотъемлемой частью нашей гоночной команды. Он был грозной силой на трассе и за ее пределами и оказал неизгладимое влияние на всех, с кем гонялся и работал.

Его будет не хватать в «Макларене», – говорится в заявлении коллектива из Уокинга.

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