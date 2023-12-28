Сайт «Ф-1» назвал Окона самым невезучим пилотом, Вассера – лучшим шутником 2023 года

Теги Гран-при Италии Феррари Заубер Ред Булл Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Валттери Боттас Эстебан Окон Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Александр Албон Альпин Авто

Сайт «Формулы-1» подвел итоги 2023 года в необычных номинациях.

Самым невезучим назвали гонщика «Альпин» Эстебана Окона. Француз семь раз сошел в основных гонках и однажды – в спринте. Портал выделил Гран-при Сингапура, когда путь Окона к шестому месту прервала поломка коробки передач.

Алекса Албона, заработавшего 27 из 28 очков «Уильямса», признали пилотом, добившемся наибольшего прогресса в 2023-м.

Лучшим шутником сезона по версии сайта «Ф-1» стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассер.

В номинации «лучшая статистика» отметили рекордный процент побед Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (86,4), лучшей ливреей признали расцветку «Альфа Ромео» для Гран-при Италии, лучшим благим делом – сбор пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом средств на борьбу с раком простаты с помощью календаря со своими фото в жанре ню.

Уилл Бакстон: «Восхищает способность Вассера смеяться и преодолевать стресс, который сломил бы самого закаленного руководителя. Он привнес в «Феррари» нечто уникальное»

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