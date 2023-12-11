Уилл Бакстон: «Восхищает способность Вассера смеяться и преодолевать стресс, который сломил бы самого закаленного руководителя. Он привнес в «Феррари» нечто уникальное»

Теги Феррари Формула-1 Уилл Бакстон Фредерик Вассер Марк Хьюз Юки Цунода Авто

Журналисты сайта «Ф-1» рассказали, кто вызывал у них позитивные эмоции в 2023-м.

Уилл Бакстон заявил, что руководитель «Феррари» был тем, кто заставил его смеяться больше всего в 2023 году.

«Фред Вассер. Для человека, чья должность предполагает чуть ли не высочайший уровень давления в мировом спорте, его способность улыбаться, смеяться и преодолевать стресс, который сломил бы самого закаленного руководителя команды, более чем восхищает.

Он привнес в «Феррари» нечто уникальное, чего недоставало в последние годы – а, возможно, и на протяжении всей истории. Легкость, юмор и способность впитывать давление вместо команды. Его взаимодействие с нами в пресс-зоне не оставляло сомнений в его серьезном настрое или способности выполнять свою работу, однако поведение и легкость, с которой он справляется с любой ситуацией – это глоток свежего воздуха», – заявил репортер «Ф-1».

«Юки Цунода – всегда. Мне просто нравится его манера речи. Хотя он до сих пор не превзошел фразу «traffic paradise», – ответил на тот же вопрос коллега Бакстона Марк Хьюз.

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