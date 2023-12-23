Палмер признал Цуноду пилотом, добившимся наибольшего прогресса, Алонсо – сюрпризом сезона-2023

Теги возможные переходы Гран-при Бахрейна Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Астон Мартин Джолион Палмер Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Палмер поделился мнением о пилотах, запомнившихся в 2023 году.

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что наибольшего прогресса добился Юки Цунода из «Альфа Таури».

«Юки впервые выглядел лидером команды, демонстрировал и темп, и впечатляющую стабильность. Пусть Риккардо и показал лучший для команды результат в Мексике, однако у Цуноды все равно было преимущество как в квалификациях, так и в гонках.

Многочисленные слухи связывают Даниэля с «Ред Булл» в 2025-м. Сможет ли Цунода сказать свое слово, если проведет еще один звездный сезон?» – высказался Палмер.

Джолион признал сильнейшим пилотом представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена, новичком года – «лучшим за долгое время» – гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, а главным сюрпризом сезона – лидера «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Кто ожидал, что Фернандо Алонсо впервые за десять лет вернется в группу лидеров и покажет такую стабильность?

«Астон Мартин» блестяще проявил себя, выпустив на трассу такую мощную машину в Бахрейне и переманив именно того пилота, который смог выжать из нее все. Алонсо продемонстрировал, что даже в 42 года находится на пике формы. История возвращения стала бы по-настоящему сказочной с ускользающей 33-й победой, которая была так близка», – объяснил решение британец.

Джолион Палмер: «Победа Сайнса в Сингапуре – лучшее выступление сезона. Никто другой не смог бы провернуть такое, возможно»

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