Гюнтер Штайнер: «Надеюсь, Леклер станет следующим чемпионом «Ф-1»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер ответил на вопрос о том, кого видит следующим чемпионом «Формулы-1».

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассчитывает, что после пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена титул достанется представителю «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Надеюсь, это будет Шарль. В таком случае у команды будет хороший болид – значит, у нас тоже.

Полагаю, кто-то бросит вызов «Ред Булл» и Максу в следующем году. Я бы сказал, мы увидим борьбу в 2024-м», – заявил Штайнер.

«Хаас» приобретает часть деталей и силовые установки у «Феррари». Гюнтер рассказал, чего желает своему коллективу в предстоящем сезоне:

«Успеха, возвращения в среднюю группу. Это мое рождественское пожелание».

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2 комментария
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Я тоже надеюсь, что Шарль станет следующим чемпионом. 🇲🇨
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