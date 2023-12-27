Гюнтер Штайнер: «Надеюсь, Леклер станет следующим чемпионом «Ф-1»
Штайнер ответил на вопрос о том, кого видит следующим чемпионом «Формулы-1».
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассчитывает, что после пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена титул достанется представителю «Феррари» Шарлю Леклеру.
«Надеюсь, это будет Шарль. В таком случае у команды будет хороший болид – значит, у нас тоже.
Полагаю, кто-то бросит вызов «Ред Булл» и Максу в следующем году. Я бы сказал, мы увидим борьбу в 2024-м», – заявил Штайнер.
«Хаас» приобретает часть деталей и силовые установки у «Феррари». Гюнтер рассказал, чего желает своему коллективу в предстоящем сезоне:
«Успеха, возвращения в среднюю группу. Это мое рождественское пожелание».
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