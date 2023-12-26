Даниэль Риккардо о травме: «Гонщики MotoGP – не люди, это факт. Я беспокоился из-за операции – можно сказать, размазня»

Риккардо рассказал, чем отличаются гонщики «Формулы-1» и MotoGP.

После перелома запястья в практике в Нидерландах пилот « » Даниэль Риккардо восстанавливался под наблюдением доктора Хавьера Мира, оперирующего представителей MotoGP. Также Мир работал с гонщиком « » , получившем переломы перед стартом сезона-2023.

«Я быстро понял, что дело плохо. Когда я снимал перчатку, то, помню, думал: «Если там кость проткнула кожу, я потеряю сознание. Пожалуйста, пожалуйста, пусть это не будет что-то чудовищное». Я плохо переношу такие вещи – даже сейчас потею, когда рассказываю. Я снял перчатку, и рука уже вздулась, но не было никакой кости, прошедшей через кожу.

Я сразу же понял, что не буду выступать в этот уик-энд, это было ясно и без врача. Наверное, первое, что меня действительно расстроило, так это тот факт, что летний перерыв вышел очень и очень продуктивным, я набрал по-настоящему хорошую физическую форму и был готов выступать. Просто не повезло. И меня скорее беспокоила операция и все такое, потому что я, можно сказать, размазня.

Нас связали с Хавьером Миром, Ланс тоже сказал: «Иди к нему». Это была и удача, и проклятье, потому что он знает ребят из MotoGP, а они не люди. Не люди. Это факт. Думаю, от меня ожидали того же. Он такой: «Ф-1», MotoGP, гонщики одни и те же – не люди, не чувствуют боли». Нет, доктор, я чувствую боль и буду плакать в ближайшие 48 часов в больнице. Просто забавно.

Все врачи и медсестры, которые мне помогали – прекрасные люди, но они часто надо мной смеялись, потому что я морщился, отворачивался и задавал вопросы по поводу каждой иглы, которую втыкали мне в руку. Полагаю, они считали, что я такой же крепкий, как и гонщики MotoGP. Но нет.

Даже если я пытался потереть пальцем о ладонь, то испытывал безумную боль. Может, я просто чувствую боль сильнее, чем другие, не знаю. Но я пытался смотреть на ситуацию реалистично: да, я ною и жалуюсь, но это всего лишь сломанная рука. Я говорил себе: «Да, тебе больно, восстановление будет долгим, но у людей случаются травмы и похуже», – поделился воспоминаниями Даниэль.

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