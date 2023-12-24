Даниэль Риккардо: «Моя цель – однажды вернуться в состав «Ред Булл»

Риккардо хотел бы однажды вернуться в «Ред Булл».

Пилот « » признал, что возвращение в главную команду является его основной целью. Но при этом признает, что на данном этапе карьеры выступления за «Альфа Таури» – это наиболее оптимальный для него вариант, чтобы вернуть свою лучшую форму.

«Я знал, что с учетом всего случившегося за последние 12 месяцев мне нужно будет сначала сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

И этим я не хочу сказать ничего негативного в адрес «Альфа Таури». В конце концов, мне требовалась перезагрузка и я хочу сказать, что здесь, в этой команде, мне понравилось работать намного больше, чем я ожидал.

Я как бы выстраиваю себя заново, возвращаю уверенность и сейчас я нахожусь в команде, в которой как раз могу достичь этих целей. У «Альфа Таури» большие планы на следующий год – ведь мы переходим из разряда юниорской команды к стремлению бороться за лидерство в средней группе пелотона.

Мы также теперь получаем несколько большую поддержку от «Ред Булл», энергия направлена в нужное русло. А там посмотрим, что будет дальше.

Очевидно, что моя цель – однажды вернуться в состав «Ред Булл», это было бы настоящей сказкой, и я бы с удовольствием выступал за « » до конца своей карьеры. Но я также стараюсь на зацикливаться на этом.

Именно поэтому я назвал это сказкой – ведь это не стало реальностью и я не уверен, что станет. Я хочу как можно лучше выступать в составе своей нынешней команды, и я был счастлив, когда занял 6-е место в Мексике (единственные очки Риккардо в сезоне)», – рассказал Риккардо.

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