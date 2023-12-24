Даниэль Риккардо: «Моя цель – однажды вернуться в состав «Ред Булл»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Риккардо хотел бы однажды вернуться в «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» признал, что возвращение в главную команду является его основной целью. Но при этом Даниэль признает, что на данном этапе карьеры выступления за «Альфа Таури» – это наиболее оптимальный для него вариант, чтобы вернуть свою лучшую форму.

«Я знал, что с учетом всего случившегося за последние 12 месяцев мне нужно будет сначала сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

И этим я не хочу сказать ничего негативного в адрес «Альфа Таури». В конце концов, мне требовалась перезагрузка и я хочу сказать, что здесь, в этой команде, мне понравилось работать намного больше, чем я ожидал.

Я как бы выстраиваю себя заново, возвращаю уверенность и сейчас я нахожусь в команде, в которой как раз могу достичь этих целей. У «Альфа Таури» большие планы на следующий год – ведь мы переходим из разряда юниорской команды к стремлению бороться за лидерство в средней группе пелотона.

Мы также теперь получаем несколько большую поддержку от «Ред Булл», энергия направлена в нужное русло. А там посмотрим, что будет дальше.

Очевидно, что моя цель – однажды вернуться в состав «Ред Булл», это было бы настоящей сказкой, и я бы с удовольствием выступал за «Ред Булл» до конца своей карьеры. Но я также стараюсь на зацикливаться на этом.

Именно поэтому я назвал это сказкой – ведь это не стало реальностью и я не уверен, что станет. Я хочу как можно лучше выступать в составе своей нынешней команды, и я был счастлив, когда занял 6-е место в Мексике (единственные очки Риккардо в сезоне)», – рассказал Риккардо.

Гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год: капитанскую фуражку, личный мерч, календари с голыми фотками – один попытались вернуть

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
История бы была красивая, но думаю это лишь мечты. Шансов почти нет.
+4
-1
+3
Останься в свое время в РБ, то осушал бы ботинки почаще, чем 2 раза за 5 лет
+1
0
+1
Ответ Minuvert
Останься в свое время в РБ, то осушал бы ботинки почаще, чем 2 раза за 5 лет
Да и хорошо что сбежал из РБ. Хоть исчезла его дурость с ботинком на подиуме. Несколько раз - это была весёлая фишка. А когда постоянно, выглядело уже глупо.
+1
0
+1
Багира!- твой выход))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий