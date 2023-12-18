Фернандо Алонсо о сезоне «Астон Мартин»: «В этом году мы превзошли ожидания, потому что они изначально были занижены»

Алонсо ждет от «Астон Мартин» прогресс в 2024 году.

Двукратный чемпион «Формулы-1» подвел итоги сезона-2023, рассказав о том, за счет каких факторов ожидает прогресса в следующем году.

По словам Алонсо, одним из важным факторов станет отсутствие необходимости снова проходить через процесс адаптации к работе в новой для него команде.

«Не думаю, что результаты этого сезона сильно изменят ожидания от следующего года. Просто потому что в каждом сезоне слишком много неизвестных – в «Формуле-1» может случиться вообще все, что угодно.

Думаю, мы поймем, как обстоят дела, когда выедем на трассу на зимних тестах, а может и только в первой гонке следующего сезона. И мы должны быть готовы ко всему – какие бы перед нами не стояли цели на чемпионат.

Надеюсь, что мы снова будем конкурентоспособны, будем регулярно бороться за очки, за подиумы. Надеюсь, выиграем свою первую гонку – это была бы просто мечта. Но мы ни в коем случае не можем позволить себе недооценивать сложность вызова, который перед нами стоит.

В этом году мы превзошли ожидания, потому что они изначально были занижены. Именно поэтому сезон кажется таким потрясающим. Если же ожидания будут слишком высоки – нереалистично высоки, – существует опасность, что в итоге мы окажемся в обратной ситуации.

Думаю, должно будет помочь то, что это будет мой второй год в команде. И мне уже не нужно будет делать многое из того, чем мне приходилось заниматься на старте прошедшего сезона: не нужно будет запоминать всех сотрудников по именами, не нужно будет снова подгонять сиденье, изучать особенности терминологии и делать много чего другого – в общем, заниматься всем тем, что ты должен делать, когда только приходишь в новую команду.

Все станет проще. И мы с первого же дня сможем сосредоточиться на подготовке к первым гонкам. А также за сезон-2023 мы смогли заложить прочную основу, с которой сможем работать. И когда мы приедем на гонку, главным образом нужно будет работать над оптимизацией того, что мы уже успели наработать в этом году.

Машина 2022 года, вероятно, была недостаточно хороша для того, чтобы использовать ее в качестве ориентира для сравнения. Поэтому многие гоночные уик-энды в этом году мы как бы начинали с нуля. И в сезоне-2024 с точки зрения подготовки к уик-энду нам должно стать проще, благодаря чему мы сможем уделить больше внимания деталям», – рассказал Алонсо.

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