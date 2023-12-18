Тото Вольфф о «Мерседесе» и «Феррари»: «Неудачники – обе команды»
Вольфф назвал «неудачниками» две топ-команды «Формулы-1».
В 2023 году «Мерседесу» удалось занять второе место в Кубке конструкторов, не одержав ни единой победы, в то время как «Феррари» завершила сезон третьей, однако выиграла Гран-при Сингапура.
Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф ответил на вопрос о том, что выбрал бы – вторую позицию в чемпионате или победу в гонке.
«Неудачники – обе команды.
Если говорить о деньгах и бонусах, лучше финишировать вторыми, если речь о времени в аэротрубе, лучше быть третьими. У «Феррари» на семь процентов времени больше, чем у нас, а мы получили бы на 14 процентов больше времени, чем «Ред Булл» [если бы стали третьими].
Невозможно всегда иметь все, что хочешь. Хочется получить и бонусы, и дополнительное время в аэротрубе», – высказался Тото.
«Мерседес» занял 2-е место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы за сезон – ранее в истории «Ф-1» такое случалось лишь дважды
Фредерик Вассер: «В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – но я не знаю, считать ли это революцией»