Тото Вольфф о «Мерседесе» и «Феррари»: «Неудачники – обе команды»

Вольфф назвал «неудачниками» две топ-команды «Формулы-1».

В 2023 году « » удалось занять второе место в Кубке конструкторов, не одержав ни единой победы, в то время как «Феррари» завершила сезон третьей, однако выиграла Гран-при Сингапура.

Исполнительный директор немецкой команды ответил на вопрос о том, что выбрал бы – вторую позицию в чемпионате или победу в гонке.

«Неудачники – обе команды.

Если говорить о деньгах и бонусах, лучше финишировать вторыми, если речь о времени в аэротрубе, лучше быть третьими. У « » на семь процентов времени больше, чем у нас, а мы получили бы на 14 процентов больше времени, чем « » [если бы стали третьими].

Невозможно всегда иметь все, что хочешь. Хочется получить и бонусы, и дополнительное время в аэротрубе», – высказался Тото.

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