Фредерик Вассер: «В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – но я не знаю, считать ли это революцией»

Вассер оценил первый сезон в качестве руководителя «Феррари».

По словам Вассера, чемпионат сложился несколько иначе в сравнении с тем, чего он ожидал сам, и чего ожидала команда. Но к новому сезону он подходит значительно лучше подготовленным.

Также Вассер рассказал о том, каковы будут изменения в конструкции болида 2024 года.

«Год назад было весьма непросто, поскольку я довольно поздно присоединился к « ». Буквально за пару недель нужно было успеть очень многое сделать, во многом разобраться. До момента презентации болида оставалось четыре недели, до старта предсезонных тестов в Бархейне – пять или шесть недель.

Думаю, что сейчас ситуация для нас заметно комфортнее. Я знаю почти все и всех в компании, лучше понимаю систему, понимаю, как все работает. Так что я думаю, что смогу лучше выполнять свою работу – по крайней мере, лучше, чем в прошлом сезоне. Нужно сохранить положительный импульс. И даже с учетом того, что вторая половина, мы все понимаем, что этого недостаточно и что мы не можем останавливаться на достигнутом.

Когда я только приходил в «Феррари», многие говорили мне что-то такое: «Вот увидишь, в «Феррари» вы отлично начнете сезон, а потом все пойдет на спад». И поверьте мне, после этапов в Джидде или Мельбурне я мог подумать: «Какого черта? Если вот это хороший старт сезона – тогда у нас действительно большие проблемы».

Так что я могу сказать, что восприятие людьми «Феррари» со стороны, вероятно, является ошибочным. Когда я сам находился снаружи, мне всегда казалось, что в «Феррари» слишком остро реагируют на каждое событие. Но после этапа в Мельбурне наша команда была совершенно спокойной. Мы спокойно и внимательно оценивали ситуацию и стремились устранить слабые стороны нашей машины.

Что касается прогресса во второй половине сезона, то я не уверен, что слово революция в данном случае является подходящим определением. Мы вот уже три года работаем в условиях технического регламента, который вы не можете изменить значительным образом. Так что это вопрос десятый долей секунды.

Разумеется, этот шаг мы тоже должны сделать, не стоит недооценивать такой прогресс. В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – не знаю, возможно, вы посчитаете это революцией, но сам я не знаю, будет ли это так.

Ожидания таковы, что мы сделаем неплохой шаг вперед, и сосредоточены мы только на себе. Но в конечном счете все всегда познается в сравнении. И если вы сделаете 100 шагов вперед, а конкуренты в то же время сделают 120 шагов, вы будете выглядеть глупо», – рассказал Вассер.

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