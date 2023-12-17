Серхио Перес о поворотном моменте сезона: «Этап в Катаре стал серьезным и убедительным предупреждением»

Перес рассказал о поворотном моменте в концовке сезона.

По словам пилота «Ред Булл», решающим для него стал этап в Катаре. После чего, за исключением домашнего Гран-при Мехико, Перес сумел заработать хорошие очки в каждой из оставшихся гонок и все-таки закончил сезон на втором месте в общем зачете.

«Этап в Катаре стал для меня действительно очень, очень серьезным и убедительным предупреждением, после чего я вернулся на базу примерно на неделю и вместе с инженерами мы детально проработали все важные моменты.

Мы поняли многое из того, что нас интересовало – какие вещи мы не делали, чтобы компенсировать имевшиеся у нас слабые стороны.

Вероятно, мы использовали неправильный подход в работе с болидом, пытаясь слишком многое компенсировать за счет настроек, и в итоге из уик-энда в уик-энд лишь теряли время.

Мне нужно было время, чтобы во всем разобраться, но мы были очень заняты, учитывая все обязательства по ходу гоночных уик-эндов, в работе на симуляторе и так далее, но я чувствовал, что в тот момент мы просто потерялись. Поэтому было важно сделать шаг назад и проанализировать все в деталях, после чего ход нашего сезона полностью изменился», – рассказал .

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже