«Феррари» официально утвердила дату презентации нового болида – 13 февраля

«Феррари» покажет новый болид 13 февраля.

Итальянская команда подтвердила дату презентации болида – ранее о том, что Скудерия покажет новый болид в первые две недели февраля, сообщал итальянский motorsport.

Дату презентации официально подтвердил руководитель « » , при этом отказавшись раскрывать какие-либо дополнительные детали:

«Презентация нового болида состоится 13 февраля, за день до Дня святого Валентино. Все остальное вы узнаете уже непосредственно 13 февраля».

Вассер объяснил более раннюю, чем обычно, дату презентации более плотным расписанием в сезоне-2024:

«Предсезонные тесты пройдут немного раньше обычного, и успеть собрать все воедино и сделать все необходимое будет непросто – так что у нас не было другого выбора».

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