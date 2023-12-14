Жак Вильнев: «Расселлу было проще в 2022-м, чем Хэмилтону. То же случилось с Риккардо и Феттелем в 2014-м»

Вильнев сообщил, что Расселл пошел по стопам Риккардо, который победил чемпиона.

Победитель сезона-1997 проанализировал изменение динамики в « »: Джордж Расселл опередил статусного по очкам в 2022 году, но оказался позади в 2023-м.

По мнению канадца, ситуация напоминает противостояние и Себастьяна Феттеля в 2014 году: тогда новичок « » закончил сезон выше, чем четырехкратный чемпион «Формулы-1».

«[Проблемы Расселла в 2023-м] удивили. В прошлом году он был новичком, новым парнем из «Уильямса». Все, что ему было нужно – обыграть Льюиса. Ему не нужно было слишком сосредотачиваться на победах. Ему было гораздо проще.

Льюису же пришлось реагировать на проигранный титул годом ранее и тот факт, что машина внезапно перестала позволять легкие победы. Я считаю, это на него повлияло, потребовалось время, чтобы отреагировать. Это облегчило жизнь Джорджу.

В нынешнем году все в некотором смысле наоборот, так как Льюис осознал, что ему нужно работать как в начале карьеры. И баланс изменился. Джордж решил: «Ладно, теперь я впереди Льюиса, я один из победителей». Его настрой тоже стал другим.

В прошлом году Расселл оказался в том же положении, что и Даниэль Риккардо в паре с Феттелем. Ему просто нужно было заниматься своим делом, а Феттель пытался изобрести колесо, чтобы побеждать в гонках, и это его замедлило. Вот почему Риккардо выглядел здорово. То же случилось с Расселлом и Хэмилтоном в прошлом сезоне.

[Расселл –] супербыстрый пилот. Он столь же часто оказывался впереди Льюиса и в этом году, просто потерял много очков в Сингапуре. Это было плохо», – поделился мнением Вильнев.

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