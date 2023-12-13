Джордж Расселл: «У нас с Хэмилтоном почти одинаковый счет в квалификациях – при этом то один, то другой обгоняет напарника на 0,6 секунды»

«Мерседес» хочет разобраться в аномальных квалификационных результатах.

Пилот « » рассказал об одной из самых странных тенденций, которую команда отметила для себя в прошедшем сезоне.

Расселл и стали единственными, чье соперничество в квалификациях закончилось с равным счетом 11-11. При этом в подавляющем большинстве случаев один из гонщиков выигрывал квалификацию у напарника с большим преимуществом – в районе 0,6 секунды. И в то же время по среднему показателю на дистанции сезона Хэмилтон оказался быстрее Расселла всего на 0,017 секунды.

И Расселл признал, что команда настроена разобраться в причинах таких перепадов формы.

«Да, мы определенно заметили данную тенденцию. По ходу сезона мы с Льюисом, по-моему, вообще ни разу не демонстрировали более-менее равный темп по ходу гоночного уик-энда.

За последние несколько лет у нас почти одинаковый счет в квалификациях. Но при этом то один гонщик, то другой обгоняет напарника на 0,6 секунды. И мы пытаемся разобраться в причинах такого разброса.

Зачастую, находясь в положении отстающего, ты стремишься атаковать сильнее, чтобы сократить это отставание. Иногда у тебя получается, а иногда ты наоборот делаешь только хуже и откатываешься назад, вместо того, чтобы позволить отрыву сократиться естественным образом. Я и сам пытаюсь в это разобраться – уверен, то же касается и Льюиса», – рассказал Расселл.

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