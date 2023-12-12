Джонни Херберт: «Леклер способен атаковать Ферстаппена и Хэмилтона, но сила чемпионов – в безошибочности»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Ники Лауда Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Херберт высказался об ошибках Леклера и его чемпионских амбициях.

По мнению бывшего гонщика «Формулы-1» Джонни Херберта, пилот «Феррари» Шарль Леклер ошибается чаще, чем чемпионы из «Ред Булл» и «Мерседеса» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. В то же время монегаск продемонстрировал прогресс в последние месяцы, полагает Джонни.

«Если оценивать критически, отмечу одну вещь, которую, полагаю, все мы наблюдали – ошибки. Таких ошибок мы не видим у Макса, практически не видим у Льюиса. Может, в последние годы они пару раз случались, но их не было, когда он выигрывал титулы.

В этом сила тех ребят, которые становились чемпионами мира: можно вспомнить Сенну, Проста, Лауду и подобных людей. Они просто обладали такой способностью: каждый раз делали свою работу безошибочно, в отличие от всех остальных пилотов. Гонщики, допускающие ошибки, обычно не могли перевернуть ситуацию и выиграть титул.

Но, считаю, в конце года Шарль показал, что движется в верном направлении. Способен ли он атаковать Макса и Льюиса? Безусловно, способен, и он это доказал. Мы видели борьбу колесо в колесо, сражения с Максом – они уважают друг друга, а это очень и очень важно.

Нужно, чтобы все было на своем месте – это позволяет делать свою работу в кокпите», – заявил Херберт.

«Леклер приближается к Ферстаппену и Хэмилтону по зрелости. Макс тоже много ошибался в первые годы». Экс-спортивный директор «Феррари» Фьорио о Шарле

Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й

1 комментарий
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Главная сила сира Хамильтона - доброе и чистое сердце. Все остальное просто блекнет, в сравнении с этим
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